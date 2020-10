Rosito, el peluche que Mayka regaló a Pablo, protagonista de memes

LaOpiniondeMurcia.es El último episodio de La Isla de las Tentaciones dejó un inesperado protagonista. Rosito, el peluche que ha acompañado a Mayka desde su infancia, ha acaparado toda la atención y está siendo blanco de memes en las redes sociales.

La murciana regaló su osito de peluche, al que le puso de nombre Rosito, a su pareja, Pablo, antes de que comenzara el programa para que lo llevara con él y así se acordara de ella. En el último programa, los espectadores pudieron ver cómo las solteras Dorothy y Lía acompañaban al DJ murciano a su habitación cuando este soltó mientras sujetaba al juguete: "Si Mayka me pone los cuernos, lo quemo".

Cuando Mayka vio esas imágenes en la hoguera, en las que el programa solo le puso el fragmento de "lo quemo", quedó destrozada. Entre lágrimas, la joven resaltó el fuerte vínculo que tiene con ese peluche, acusó a su pareja de ser "mala persona" y hasta pidió el rescate del osito. "¿Alguien puede sacarlo de ahí?", dijo, momento que se ha viralizado en las redes.

Twitter se ha llenado en los últimos días de cientos de memes relacionados con Rosito, el 'peligro' que corre y su custodia. El peluche incluso ya tiene hasta su propio perfil creado.

Melissa viendo las imágenes be like : -Creo que puedo rescatar a Rosito, ya me se el camino

#LaIslaDeLasTentaciones4 ?? pic.twitter.com/c9dtv2jCzL