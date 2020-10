Melyssa abandona 'La isla de las tentaciones' tras zanjar su relación con Tom: "Das asco"

EP, M.G. Como bien llevamos viendo durante todas las emisiones de esta temporada de 'La isla de las tentaciones', Melyssa y Tom iban a acabar como el rosario de la aurora. Y así ha pasado. La joven ha estado llorando a lágrima viva en cada rincón de la villa donde ha estado viviendo por su pareja, mientras que este ha estado disfrutando de su relación con Sandra, la tentadora que le ha vuelto loco desde casi al principio del concurso.

Melyssa ha vuelto a preferir no ver las imágenes de Tom en la hoguera porque ha confesado sentirse derrotada y no ha querido sufrir más. Sin embargo, ha tenido que enfrentarse a ellas en la hoguera de confrontación, que ha estado cargada de reproches e insultos, sobre todo tras descubrir que el francés ha mantenido relaciones sexuales con su tentadora.

"Me das asco. Eres la peor persona que he conocido en mi vida. Cerdo de mierda. Te has acostado con ella. ¿Cómo has podido? ¿Te has quedado a gusto?", le ha reprochado la que hasta entonces era su pareja.

"¿No te da vergüenza que tu padre vea esto? Te la has follado, tío. ¿Cómo has podido? Eres una mentira. ¿Te has enamorado de ella? No lo sientas porque me das asco. Eres la peor decepción de mi vida. Tienes un corazón podrido y ella es otra guarra asquerosa que se ha dejado llevar por ti y por tus mentiras", aseguró Melyssa, añadiendo que Tom ha muerto para ella: "Acabas de perder todo el valor que tiene una persona. Yo acabo de subir de rango. Soy mejor persona que él".

Melyssa, sobre Tom: "Acabo de subir de rango, yo soy mejor persona que él" https://t.co/aRYuaXgbVm #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/j8kUTAcA8I — La Isla de las Tentaciones (@islatentaciones) October 14, 2020

Pero antes de ver los vídeos que destapan la infidelidad de Tom, la viceversa le devolvió el anillo de pedida después de que no fuese capaz de mirarle a la cara cuando llegó a la hoguera: "Tu compromiso es mentira. Me has vendido a un hombre que era respetuoso. Me dijiste que si estabas enamorado de mí entrabas aquí y nadie entraría en tu corazón".

"Te dije que había un 1% de posibilidades de que sí podría haber un flechazo por parte de ambos. Te enfadaste conmigo y dejaste de hablarme porque decías que eso no era verdad porque cuando quieres a alguien no lo haces y tú me amabas. Yo era el amor de tu vida. Y esto es una mentira así que te lo quedas. Es una mentira. Regálaselo a Sandra, que debe ser el amor de tu vida. ¿Verdad, Tom?", afirmó Melyssa, que abandonó el reality de Telecinco sola.

aspiro algún día a tener los ovarios tan gordos como melyssa #LaIslaDeLasTentaciones7 pic.twitter.com/hVGpwQOt0S — elia.?? (@eliasintilde) October 14, 2020

Por su parte, Sandra Barneda le preguntó a Tom si quería seguir en la isla o marcharse. "Para mí hoy va a ser el inicio de una nueva vida. Siento las imágenes y la falta de respeto pero llegué un momento que no podía más. Me da un poco igual, me siento liberado", dijo dejando en el aire si seguiría en el reality o no.