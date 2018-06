Así debería titularse el 'spin-off' de 'Juego de tronos', según George R.R. Martin

EP / Madrid La semana pasada HBO adelantó algunos detalles sobre el spin-off de ‘Juego de Tronos’, una serie que estará ambientada miles de años antes de la guerra entre los Stark y los Lannister. En una publicación en su blog personal, George R.R. Martin confirmó la noticia y además sugirió un posible nombre para la esperada ficción.

"Todos los spin-off que hemos estado desarrollando serán precuelas, como he mencionado anteriormente", señaló el autor de la saga literaria. Según apuntó Martin, la serie se desarrollará diez mil años antes.

"Estamos en las primeras etapas del proceso, por supuesto, con el piloto encargado, así que todavía no tenemos un director, reparto, ubicación o incluso título. (Mi voto sería THE LONG NIGHT (La Larga Noche), que lo dice todo, pero me sorprendería si nos quedamos ahí. Lo más probable es que HBO quiera utilizar la frase ‘Juego de tronos’ en alguna parte. Pronto lo sabremos)", desveló.

Los fans de ‘Juego de Tronos’ sabrán que La Larga Noche es un suceso histórico en Poniente, cuando el invierno duró toda una generación. Esta fue también la época en la que los Hijos del Bosque crearon a los Caminantes Blancos, Bran el Constructor creó el Muro, y se dice que el legendario héroe Azor Ahai vivió, por lo que esta información daría pistas sobre los posibles personajes.

Hasta que lleguen nuevos proyectos, los seguidores de ‘Juego de Tronos’ disfrutarán en 2019 de la esperada octava y última temporada.