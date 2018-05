Así han cambiado los protagonistas de las series de los 90

C. G. La televisión no para de recordarnos lo rápido que pasa el tiempo. Programas que repasan épocas pasadas, 'reboots', reuniones de protagonistas de tus ficciones favoritas y un largo etcétera. Pero no hace falta que esto suceda para darse cuenta de todo lo que ha cambiado en las últimas décadas. Basta con echar la vista atrás y recordar algunas de las series que marcaron tu juventud.

Y es que los protagonistas de estas series crecieron rodeados de fama y atenciones, algo que en muchos casos terminó en adicciones o en una retirada temprana del mundo de la actuación. ¿Quieres saber qué pasó con los protagonistas de las series de los 90?

Melissa Joan Hart - 'Sabrina, cosas de brujas' (1996-2003)

Melissa Joan Hart siguió probando suerte en el mundo de la interpretación. Pero sus siguientes proyectos no tuvieron tanto éxito y desde hace años la protagonista de Sabrina se dedica básicamente a películas para televisión. La actriz está casada desde 2003 con el músico Mark Wilkerson, con quien tiene tres hijos.



Mark-Paul Gosselaar - 'Salvados por la campana' (1989-1993)

Mark-Paul Gosselaar dio vida a Zack Morris, uno de los rompecorazones de los 90. El rubiales de 'Salvados de la campana' continuó trabajando en televisión, participando en series como 'Franklin y Bash' o 'Policías de Nueva York'. Su último trabajo más conocido ha sido 'Pitch', la ficción en la que da vida a un veterano jugador de béisbol y en la que ha dejado atrás su imagen juvenil e inocente. Aunque en la serie fue pareja de Kelly, en la vida real mantuvo una relación con Lark Voorhies, otra de sus compañeras de reparto en la serie.



Mayim Bialik - 'Blossom' (1991-1995)

Miles de jóvenes de la época se sintieron identificadas con Blossom, una adolescente con problemas normales y corrientes. Y es que la simpatía y naturalidad de Mayim Bialik demostraron que no hacía falta ser excesivamente atractiva para protagonizar una serie que llegó a ser un éxito mundial. Tras el fin de 'Blossom' la actriz se alejó de la pequeña pantalla para dedicarse a sus estudios. Años después, y con un doctorado en neurociencia bajo el brazo, Bialik volvió a vivir una segunda época dorada gracias a su papel en 'The Big Bang Theory'.



Will Smith – 'El Príncipe de Bel Air' (1990-1996)

Sobra decir que la carrera de Will Smith despegó tras 'El Príncipe de Bel Air'. La gran estrella de la serie se ha convertido hoy en día en uno de los actores más cotizados y uno de los rostros más conocidos. Nominado dos veces al Oscar (por 'Ali' y 'En busca de la felicidad'), el actor ha centrado su carrera en el cine, con éxitos tan taquilleros como 'Independence Day', 'Men in black', 'Yo, robot' o 'Soy leyenda'. Pese a que dentro de unos meses cumplirá 50 años, parece que el tiempo no pasa por él.



Jaleel White – 'Cosas de casa' (1989-1998)

¿Quién no recuerda aquel "¿He sido yo?" en 'Cosas de Casa? Y es que la serie no habría sido lo mismo sin el tan querido, pero a la vez odiado, Steve Urkel. Sus constantes meteduras de pata y su historia de amor con Laura le hicieron un hueco en el corazón de muchos espectadores. Pero detrás de este personaje se escondía un nombre desconocido para muchos: Jaleel White, un actor que ha seguido ganándose la vida en la televisión, el cine y en el mundo de doblaje. Como curiosidad, en su adolescencia Jaleel escribió dos episodios de 'Cosas de casa'. Uno de ellos, 'Grandmama', es uno de los mejor valorados de toda la serie.



Fran Drescher - 'La niñera' (1993-1999)

La carismática y adorable niñera de la familia Sheffield ha tenido una vida bastante complicada. Fran Drescher se casó en 1978 con Peter Marc Jacobson, quien veinte años más tarde le pidió el divorcio tras confesar que es gay. En 1985 unos ladrones entraron en el domicilio del matrimonio y violaron a la actriz a punta de pistola, una experiencia que tardó años en confesar al público. Por si fuera poco, en el año 2000 Fran fue diagnosticada con un cáncer de útero que le hizo abandonar su carrera durante cinco años. Desde entonces la actriz y humorista no ha parado de trabajar en distintos proyectos, como la serie 'Happily divorced' o la película de animación 'Hotel Transilvania'.



Mary-Kate y Ashley Olsen – 'Padres forzosos' (1987-1995)

Las hermanas Olsen dieron vida a la tierna Michelle, la hija pequeña de Danny Tanner. El filón de la serie llevó a la fama a Ashley y Mary-Kate a una edad muy temprana. En su adolescencia habían actuado en un sinfín de películas para televisión, la mayoría de Dualstar, la productora que ellas mismas crearon. Desde que en 2004 Mary-Kate anunciara que había ingresado en un centro para tratar su anorexia, las hermanas comenzaron a actuar en solitario y en contadas ocasiones. En 2012 decidieron dejar el mundo de la actuación para centrarse en su negocio de diseño de moda.



Luke Perry – 'Sensación de vivir' (1990-2000)

'Sensación de vivir' marcó un hito en los años 90. A lo largo de sus diez años en antena, la serie convirtió a sus protagonistas en auténticos ídolos de masas. Uno de ellos fue Dylan McKay, o mejor dicho, Luke Perry. El actor fue todo un rompecorazones en su época, pero los años pasan para todos y hoy en día su imagen se aleja mucho de la de aquel canalla adolescente. Aunque ha seguido actuando en películas para televisión, parece haber recuperado algo de fama gracias a la serie 'Riverdale'.



En nuestra galería podrás ver cómo han cambiado estos y otros protagonistas de las series más famosas de los años 90.