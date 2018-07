Diez series que no te puedes perder este verano 2018

A.S. La época dorada de las series no llega a su fin y es que a lo largo de la historia de la televisión no se ha visto tal cantidad de series de exquisita calidad y más, durante los meses de verano. Es por esto que hay que ser minucioso con la elección de las series durante las vacaciones, asegurando los mejores productos audiovisuales.

Aún son recientes los días en los que las únicas opciones eran las inagotables reposiciones y algún que otro 'reality', pero ya no es así.

Sea en el móvil, tablet o televisión las opciones se amplían de manera desmesurada y hay que saber elegir.

Pose

El productor de 'American horror stories', Ryan Murphy, vuelve a lucirse como cocreador del inigualable drama, 'Pose'. Más de 50 personajes LGTB protagonizan la serie, ambientada en Nueva York en los años 80'. 'Pose' ya cuenta con los primeros capítulos en HBO desde el 4 de junio.

El día de mañana

La nueva serie española adapta la galardonada novela de Ignacio Martínez De Pisón. El joven Justo Gil llega a Barcelona en los años 60' y acaba convirtiéndose en espía para la policía franquista. La primera temporada se encuentra disponible en Movistar+ desde el 22 de junio.

Glow

El 29 de junio Netflix estrenaba la segunda temporada de 'Glow'. La historia de un grupo de mujeres en los 80' centrada en un programa de lucha libre femenina.

Heridas abiertas (Sharp objects)

Otra apuesta de HBO es 'Sharp Objects' ('Heridas abiertas') basada en la primera novela de Gillian Flynn y protagonizada por Amy Adams. Del director de 'Pequeñas mentirosas' Jean-Marc Vallé, 'Heridas abiertas' cuenta la historia de una periodista que regresa de un psiquiátrico a su pueblo natal e investigar un asesinato. La serie se estrenar este mes de julio.

Succession

Jesse Armstrong narra la historia de los Redstone, una familia multimillonaria dueña de una de las compañías con más éxito mundial. Pero para perpetuarlo Logan Roy debe elegir un sucesor, puesto por el que sus tres hijos van a competir. Disponible en HBO.

Castle Rock

La serie pretende conectar numerosas obras del conocido autor de thriller Stephen King. Un abogado especializado en penas de muerte se desplaza a Castle Rock tras recibir una llamada desde la cárcel de Shawshank. Se estrenará el 25 de julio en Estados Unidos aunque aun no hay fecha de estreno en España.

Dietland

Amazon Prime Video estrenó el 5 de junio el thriller que narra la historia de Plum Kettle. Una escritora que contesta a las cartas de mujeres a una revista de belleza, involucrada en la lucha feminista que lucha por aceptarse a sí misma. Amazon Prime Video la estrenó el 5 de junio.

Desaparecido

Si el anime es tu afición, 'Desaparecido' adaptación del manga 'Bokudake ga Inai Machi' de Kei Sanbe es una buena elección. La serie disponible en Netflix, Amazon y Prime Video cuenta la historia de Satoru, un repartidor con una habilidad especial, puede evitar muertes saltando en el tiempo pero no todo va sobre ruedas. Una hitoria de empatía y segundas oportunidades también adaptada a imagen real.

Ozark

La serie que estrenará su segunda temporada el 31 de agosto se centra en un padre de familia y asesor financiero que acaba en un cártel de México blanqueando dinero. Para los seguidores de Breaking Bad.

Sacred games

El 6 de Julio se estrenará la temporada completa de la adaptación de Vikram Chandra (Juegos sagrados). La primera serie india en Netflix que combina buenas dosis de amor, sexo y violencia.

Desencanto

Una vez más Matt Groening (creador de Los Simpson) nos agasaja con una serie de animación para adultos. Desencanto cuenta la historia de una princesa alcohólica, su demonio, y el elfo que les compaña en el mundo medieval de Dreamland.