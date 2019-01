'Juego de Tronos': Cersei lanza un 'spoiler' de la 8ª temporada

EP / Madrid La expectación ante la octava y última temporada de ‘Juego de Tronos’ va en aumento y cualquier detalle, por insignificante que sea, consigue revolucionar a los fans. Lena Headey ha revelado uno de los spoilers posiblemente menos significativos de todo lo que ha trascendido hasta la fecha, pero eso no es un impedimento para que al abrigo de este nuevo dato surjan nuevas teorías fan.

"No puedo decirte nada aparte de que desciendo unas escaleras y subo unas escaleras", dijo la actriz en un entrevista con TheWrap durante el Festival de Cine de Sundance. Headey asistió al evento para promocionar su nueva película 'Fighting With My Family' junto a Nick Frost, Florence Pugh, Jack Lowden y la superestrella de la WWE, Paige.

"¿Qué hay de spoiler en eso?", intervino el director de la cinta, Stephen Merchant. "¿Pero por qué sube y por qué baja?"

Las palabras de Headey ya han desatado las especulaciones sobre el posible resurgimiento de Cersei, quien sufre un gradual descenso desde su posición de reina de la primera temporada hasta el mítico Paseo de la Vergüenza de la quinta entrega.

Por el momento no se sabe si su estatus cambiará en los próximos episodios, pero lo que seguirá igual será su característico pelo corto. "Mi peluca favorita", bromeó la actriz.

En sus últimas escenas de la pasada temporada Cersei se reúne con Daenerys Targaryen (Emilia Clarke) y Jon Snow (Kit Harington) para negociar un armisticio, a medida que los Caminantes Blancos se aproximan cada vez más.

Las apuestas de cara a la próxima temporada no son muy halagüeñas para Cersei. Y es que el personaje de Headey ocupa el cuarto puesto entre los personajes que tienen más posibilidades de morir, justo por detrás de Euron, Yara y Theon Greyjoy.

'Juego de Tronos' regresará con su octava y última temporada el próximo 14 de abril. En España se podrá disfrutar a través de HBO España y Movistar+.