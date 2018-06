'The Walking Dead' perderá casi a la mitad de sus fans sin Andrew Lincoln

Andrew Lincoln, en 'The Walking Dead'. AMC

EP / Madrid La noticia de que Andrew Lincoln, quien da vida a Rick, abandonará The Walking Dead tras la novena temporada, no fue bien recibida por los fans, quienes mostraron su indignación a través de las redes sociales. Sin embargo, esta reacción negativa no ha sido solo cosa de algunos usuarios de Twitter. Ahora una encuesta asegura que el 44% de los consultados dejará de ver la serie sin Rick.

La consulta, realizada a través de Reddit, sugiere que una gran parte de los fans no se quedarán para ver el giro que han prometido los showrunners. Según la encuesta, el 44% de las 900 personas que participaron dijeron que no la verían, el 37% estaba indecisos, y solo el 18% prometió seguir viéndola pase lo que pase.

Sin embargo, el dato más impactante revela que el 72% de los encuestados consideran que The Walking Dead debería poner finalizar de forma definitiva tras la novena temporada. A pesar de que 900 personas es una muestra pequeña, ésto sumado a las numerosas protestas en redes sociales le auguran un futuro sombría a la ficción de AMC.

The Walking Dead sufrió una espectacular caída de audiencia en su octava temporada, registrando los datos más bajos desde la primera entrega. A pesar de este declive, The Walking Dead sigue siendo una de las series de televisión más vistas, con un promedio de casi 8 millones de espectadores cada semana.

Algunos fans ven difícil que la serie recupere su audiencia, y la salida de protagonistas como Andrew Lincoln o Lauren Cohan, quien da vida a Maggie, no contribuyen a ello. Los fans más fieles verán a Daryl, interpretado por Norman Reedus, capitanear la serie tras su giro argumental.